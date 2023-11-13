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        Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu bir kişiyi yaralayan damat tutuklandı

        Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının yaralanmasına sebep olan damat tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:43
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        Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu bir kişiyi yaralayan damat tutuklandı
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        Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının yaralanmasına sebep olan damat tutuklandı.

        Gözaltına alınan damat İ.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, emniyetteki ifadesinde, tabancanın dedesinden yadigar eski bir silah olduğunu, havaya ateş ettikten sonra silah tutukluk yapınca bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan olayda boynundan yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren H.İ.S'nin (30) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Kışla Mahallesi'nde dün bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açmış, o sırada gelin arabasındaki damadın arkadaşı H.İ.S'ye (30) mermilerden biri isabet etmiş, İ.C. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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