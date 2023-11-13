Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu bir kişiyi yaralayan damat tutuklandı Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının yaralanmasına sebep olan damat tutuklandı.

Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının yaralanmasına sebep olan damat tutuklandı.

Gözaltına alınan damat İ.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde, tabancanın dedesinden yadigar eski bir silah olduğunu, havaya ateş ettikten sonra silah tutukluk yapınca bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayda boynundan yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren H.İ.S'nin (30) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kışla Mahallesi'nde dün bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açmış, o sırada gelin arabasındaki damadın arkadaşı H.İ.S'ye (30) mermilerden biri isabet etmiş, İ.C. gözaltına alınmıştı.