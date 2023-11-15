Burdur'da 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Burdur'da 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu madde satın almak suçlarından 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlü M.D'yi (43) yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir buçuk aylık takip sonucu kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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