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        Burdur'da 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Burdur'da 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:36
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        Burdur'da 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Burdur'da 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu madde satın almak suçlarından 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlü M.D'yi (43) yakalamak için çalışma başlattı.

        Yaklaşık bir buçuk aylık takip sonucu kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.D. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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