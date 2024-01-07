Burdurlu kas hastası genç, yüzme sporuyla hastalığına direniyor Burdur'da 26 yaşındaki Ege Uğurcan Sarıyıldız, 13 yıldır kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden kas hastalığıyla başa çıkmak için yüzüyor.

Burdur'da 26 yaşındaki Ege Uğurcan Sarıyıldız, 13 yıldır kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden kas hastalığıyla başa çıkmak için yüzüyor.

Sarıyıldız'ın anne ve babası, oğullarının 4-5 yaşlarında DMD (kas hastalığı) hastası olduğunu öğrendi. Zamanla hareketleri yavaşlayan Sarıyıldız, 13 yaşında tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu.

Tedavisi sürerken doktor tavsiyesi üzerine yüzmeye başlayan Sarıyıldız, yaklaşık 13 yıldır yüzüyor. Yüzmeye başladıktan sonra hastalığının ilerlemesinin yavaşladığını doktorlarından öğrenen Sarıyıldız için yüzme bir tutkuya dönüştü.

Haftada 3-4 gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapalı yüzme havuzuna giden ancak havuza inmede zorluk yaşayan gencin talebi üzerine Burdur Valiliği de tesise asansörlü sandalye kazandırdı.

Sarıyıldız, gazetecilere, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Hastalığıyla mücadele etmeyi, onunla barışık yaşamayı öğrendiğini belirten Sarıyıldız, yüzmeye, ailesinin bahçelerine küçük bir havuz yaptırmasıyla başladığını anlattı.

Sarıyıldız, 2019'dan beri de kentteki kapalı havuza geldiğini kaydederek, talep ettiği engelli havuz asansörünün tesise alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu, Burdur Valisi Türker Öksüz'e ve diğer yöneticilere teşekkür ettiğini dile getirdi.

- "Benim için yüzmek özgürlük demek"

Yüzdüğünde kaslarının daha iyi çalıştığını fark ettiğini ifade eden Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Kas kütlemin erimesinin yavaşladığını ve kaslarımın geliştiğini fark ettim. O yüzden yüzme sporunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Benim için yüzmek özgürlük demek. Kendi başıma hareket etmek demek. Tekerlekli sandalyede yapamadığım hareketleri havuzda yapmak benim için bir öz güven, mutluluk kaynağı. Kaslarımın çalıştığını görmek beni mutlu ediyor. Havuzda kendimi daha özgür, mutlu ve zinde hissediyorum. Hayata bakış açım pozitif oluyor."

- "Hastalığının seyri durdu"

Engellilere seslenen Sarıyıldız, "Kendilerini eve kapatmasınlar. Hastalıklarıyla yaşamayı öğrenmeleri, onu kabul etmeleri daha huzurlu olmalarını sağlar. Kendilerine bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Baba Orhan Sarıyıldız da hastalığını öğrendiklerinden beri oğullarını toplumdan hiçbir zaman soyutlamadıklarını, sosyalleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Anne Gülender Sarıyıldız ise yüzmenin oğlunu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatlattığını dile getirerek, "Yüzmeye doktor tavsiyesiyle başladık, şu anda hastalığının seyri durdu. Yüzme hareketlerini yaparak bunu başardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.