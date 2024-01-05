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        Burdur'da "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek" programı düzenlendi

        Burdur'da "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 00:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:15
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        Burdur'da "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek" programı düzenlendi
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        Burdur'da "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" programı düzenlendi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Burdur Şubesince ve Cihannüma Burdur İl Temsilciliği tarafından Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda bazı gençler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimlerinin yazıldığı pankartları taşıdı, salonda şehitlerin isimleri okunup yoklama alındı.

        Gazeteci yazar Adem Özköse'nin Filistin'de yaşadıklarını anlattığı programda sahne alan "Grup Yürüyüş" şarkılar ve marşlar söyledi.

        Burdur Genç İHH Başkanı Oktay Akgün, yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın müminlerle olan hasretinin bitmesinin yakın olduğunu söyledi.

        Filistin'in özgürlüğünün yakın olduğunu dile getiren Akgün, "O gün elbet gelecek. Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda kalacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Bu gençlik yürüyecek; bir sabah gelecek kardan aydınlık, ve Kudüs hak ettiği özgürlüğe elbet kavuşacak. Gün gelecek bu ayrılık bitecek. Üsküp Bursa'nın devamı ise Gazze Mardin'in, Kaşgar Iğdır'ın devamı olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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