Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Antalya-Burdur kara yolu kent girişinde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, M.Ö. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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