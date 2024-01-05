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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:39
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Antalya-Burdur kara yolu kent girişinde 2 aracı durdurdu.

        Araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T, M.Ö. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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