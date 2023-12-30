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        Burdur'da mantar toplarken düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde mantar toplamaya gittiği arazide düşerek yaralanan kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:18
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        Burdur'da mantar toplarken düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde mantar toplamaya gittiği arazide düşerek yaralanan kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

        Kızılkaya Beldesi Aşar Dağı mevkiinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Ali Bedir arazide düştü.

        Bedir'in yaralanması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Sedyeyle bulunduğu bölgeden indirilerek ambulansa alınan Bedir, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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