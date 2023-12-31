Burdur'da Türk Ocaklarınca düzenlenen konferansta "susuz tarım" anlatıldı
Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi.
Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi.
Türk Ocakları Burdur Şubesi'nde gerçekleştirilen "Bir Milli Güvenlik ve Beka Meselesi Susuz Tarım" adlı konferansa Şube Başkanı Himmet Büke, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Konferansta susuz tarım alanında çalışmalar yapan üretici Ece Aynur Onur, Karamanlı ilçesinde dedesinden kalan topraklarda daha az su tüketimine ilişkin hayata geçirdiği projeleri anlattı.
Programın sonunda Onur'a plaket verilip, kitap seti hediye edildi.
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