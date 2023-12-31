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        Burdur'da Türk Ocaklarınca düzenlenen konferansta "susuz tarım" anlatıldı

        Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:30
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        Burdur'da Türk Ocaklarınca düzenlenen konferansta "susuz tarım" anlatıldı
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        Burdur'da susuz tarıma dikkati çekmek amacıyla konferans düzenlendi.

        Türk Ocakları Burdur Şubesi'nde gerçekleştirilen "Bir Milli Güvenlik ve Beka Meselesi Susuz Tarım" adlı konferansa Şube Başkanı Himmet Büke, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Konferansta susuz tarım alanında çalışmalar yapan üretici Ece Aynur Onur, Karamanlı ilçesinde dedesinden kalan topraklarda daha az su tüketimine ilişkin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

        ​​​​​​​Programın sonunda Onur'a plaket verilip, kitap seti hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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