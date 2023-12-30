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        Karamanlı'da CHP'nin yaptığı ön seçimi Ali Hacıbeyoğlu kazandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:28
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        Karamanlı'da CHP'nin yaptığı ön seçimi Ali Hacıbeyoğlu kazandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Karamanlı Belediye Başkanlığı Adayı ön seçimini Ali Hacıbeyoğlu kazandı.

        CHP Karamanlı İlçe Başkanlığı binasında yapılan seçime Ömer Temelli ve Ali Hacıbeyoğlu katıldı.

        149 parti üyesinin oy kullandığı ön seçimde Hacıbeyoğlu oyların 77'sini aldı. Temelli ise 72 oyda kaldı.

        Ön seçim sonucuna göre, Hacıbeyoğlu CHP Karamanlı Belediye Başkanı Adayı olmaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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