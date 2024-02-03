Burdur'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Burdur'da bir mermer ocağında 6 metre yüksekten düşen işçi öldü.
Burdur’da bir mermer ocağında 6 metre yüksekten düşen işçi öldü.
Boğaziçi köyündeki mermer ocağında işçi olarak çalışan Serkan Akgün (42), 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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