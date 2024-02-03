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        Burdur'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Burdur'da bir mermer ocağında 6 metre yüksekten düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:08
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        Burdur'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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        Burdur’da bir mermer ocağında 6 metre yüksekten düşen işçi öldü.

        Boğaziçi köyündeki mermer ocağında işçi olarak çalışan Serkan Akgün (42), 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

        Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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