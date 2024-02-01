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        Yeterli kar yağmayan Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmaması nedeniyle sezon açılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:26
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        Yeterli kar yağmayan Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmaması nedeniyle sezon açılamadı.

        Kent merkezine 77, ilçe merkezine 14 kilometre mesafede Tınaztepe mevkisindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon için hazırlıklar tamamlandı.

        Önceki yıllarda kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan kayak merkezinde, yağış olmasına rağmen kayak için kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşılamadı.

        Birçok bölgedeki kayak merkezinde sömestir dolayısıyla hareketlilik yaşanırken, Salda Kayak Merkezi'nde sessizlik hakim.

        Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, AA muhabirine, geçen yıl aynı dönem sezonun açık olmasına karşın bu yıl yeterli kar yağmadığını söyledi.

        Tesisin sezon için hazır olduğunu aktaran Kara, "Şu an yeterli kar olmadığından sezon açılamadı, ziyaretçimiz de yok. Yeterli kar yağmasını bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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