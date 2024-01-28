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        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 01:23 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:34
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        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta, anne ve oğlunun yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan Fatmana Evcil (76) komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Evcil'in oğlu Murat Aynur (41) ise evde mahsur kaldı.

        Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni bulundu.

        Aynur'un cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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