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        Burdur'daki trafik uygulamasında 103 bin 432 lira ceza uygulandı

        Burdur'da yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yapan sürücülere toplam 103 bin 432 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:16
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        Burdur'daki trafik uygulamasında 103 bin 432 lira ceza uygulandı
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        Burdur'da yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yapan sürücülere toplam 103 bin 432 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekiplerince Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde standart dışı süspansiyon ve ışık donanımı, tehlike yaratacak ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçlar, motosiklet sürücülerinin korucuyu başlık kullanmaması ve diğer muhtelif kural ihlallerine yönelik yapılan şok uygulamada 152 araç denetlendi.

        Denetlemelerde, 7 araç trafikten men edilerek toplamda 103 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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