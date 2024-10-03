Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresine gazeteciler ağaç dikti

Burdur'da görev yapan gazeteciler, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Şeker Plajı olarak bilinen ve daha önceden "Yeşil Kuşak Projesi" olarak ayrılan alanda buluşan gazeteciler, kuraklığa dikkati çekmek, gölün çevresi ile suyun çekildiği alanlara ağaç dikmeyi teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Gazeteciler yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, ağaç dikiminin ardından yaptığı açıklamada, basın mensupları olarak önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.