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        Burdur'da çay yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'da otomobilin çay yatağına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:50
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        Burdur'da çay yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'da otomobilin çay yatağına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Ö. (49) idaresindeki 15 ADJ 995 plakalı otomobil, Pazar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeyken bariyerleri aşıp beton zeminli çay yatağına düştü.

        Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobil ters döndü. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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