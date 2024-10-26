Burdur'da çay yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'da otomobilin çay yatağına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Burdur'da otomobilin çay yatağına düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ö. (49) idaresindeki 15 ADJ 995 plakalı otomobil, Pazar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeyken bariyerleri aşıp beton zeminli çay yatağına düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobil ters döndü. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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