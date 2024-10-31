Burdur'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Hayvanın vaşak olduğunu anlayınca cep telefonuyla çektiğini belirten Teke, unutamayacağı bir an yaşadığını dile getirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinden Burdur'a giden Ali Teke, aracıyla doğada gezerken arazide bir vaşak olduğunu fark etti. Teke, vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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