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        Burdur'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Burdur'da bir kişi, karşılaştığı nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:43
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        Burdur'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Burdur'da bir kişi, karşılaştığı nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Antalya'nın Serik ilçesinden Burdur'a giden Ali Teke, aracıyla doğada gezerken arazide bir vaşak olduğunu fark etti. Teke, vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntüyü gazetecilerle paylaşan Ali Teke, vaşağı ilk gördüğünde kedi sandığını söyledi.

        Hayvanın vaşak olduğunu anlayınca cep telefonuyla çektiğini belirten Teke, unutamayacağı bir an yaşadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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