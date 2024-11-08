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        GÜNCELLEME - Burdur'da çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:48
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        GÜNCELLEME - Burdur'da çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde Mehmet K. (25) idaresindeki 32 HV 864 otomobil, Alper G'nin (23) kullandığı 07 AGN 307 plakalı çimento tankeriyle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDT 469 plakalı otomobile çarpan çimento tankeri, Abidin Ünder'in (47) kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine düşüp sürüklenerek şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ünder ile yanındaki Arslan Ünder'in (67) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, aynı araçta bulunan Zeynep Alkış (37) ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan sürücüler Mehmet K, İbrahim U. ve Alper G. ile Yeliz Y. (40) ve Hasan Ali E. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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