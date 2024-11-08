GÜNCELLEME - Burdur'da çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet K, İbrahim U. ve Alper G. ile Yeliz Y. (40) ve Hasan Ali E. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ünder ile yanındaki Arslan Ünder'in (67) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, aynı araçta bulunan Zeynep Alkış (37) ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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