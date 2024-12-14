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        Burdur'daki zemin kaymasına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden açıklama

        Burdur'daki zemin kayması sonucu çöküntü meydana gelen sokağın çevresindeki bazı evlerde hasar oluşmasına ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri bölgede inceleme yaparak açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:21
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        Burdur'daki zemin kaymasına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden açıklama
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        Burdur'daki zemin kayması sonucu çöküntü meydana gelen sokağın çevresindeki bazı evlerde hasar oluşmasına ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri bölgede inceleme yaparak açıklamada bulundu.

        Burdur Gölü yakını Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki çöküntü oluşan 23023 sokakta buluşan mühendis ve mimarlar, bölgedeki yolu, parkı ve duvarlarında çatlak meydana evleri inceledi.

        Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Servet Cevni, gazetecilere, geçen salı günü bölgede biriken stresin boşaldığını söyledi.

        Bölgenin 1983'teki haritalarına baktıklarında Sultanderesi olarak görüldüğünü dile getiren Cevni, "Eski dere yatakları ihtiyaç durumlarında mevcut doğal drenajlar olarak davranır. Su akışları burada devam eder, önünü tıkamak, kapatmak, doldurmak çok yanlıştır." ifadelerini kullandı.

        - "Buradaki oturma ciddi boyutta"

        Sokaktan 250 metre batı, 250 metre doğuya uzanan olips bir çökme olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Cevni, şöyle konuştu:

        "Üzerinde bulunduğumuz alan konsolidasyon oturmasına uğramış. Buradaki oturma ciddi boyutta. Buradaki binaların sağlığı için bu iyi bir şey değil. Önerimiz acil bir risk analizi yapılarak buradaki kaymanın ve zemin oturmasının derecesi belirlenmeli. Bu süreçte burada önlem alınmalı, gerekirse bu kaymadan etkilenen konutlarda yaşayanlar güvenli alanlara yerleştirilmeli ve bu evler boşaltılmalı. Acil olarak da eski dere yatağı olarak görülen bu yerde drenaj açılması lazım. Doğa drenaj hakkını bizden geri istiyor. Biz o hakkı vermezsek doğa bizden uzun vadede hakkını söke söke alacak."

        Cevni, bölgede zaman içinde meydana gelen zemin oturması nedeniyle gözle görülen yaklaşık 20 evin etkilendiğini gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

        Burdur'da 10 Aralık'ta bir sokakta zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden biri, belediye ekiplerince mühürlenmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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