Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur Valisi Bilgihan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur Valisi Bilgihan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsündeki otelde basın mensuplarıyla buluşan Vali Bilgihan, geçen yıla göre kentteki asayişi ve huzuru bozmaya yönelik olayların yüzde 13 azaldığını kaydetti.

        Burdur'un turizm ve kültür şehri olmaya aday olduğunu dile getiren Bilgihan, "Sagalassos Antik Kenti, Salda Gölü, Burdur Arkeoloji Müzesi, kent için önemli bir yer değer. Salda Gölü, astrobiyoloji çeşitlilik noktasında, jeolojik değer noktasında zaten tescillenmiş bir varlık halinde. Dolayısıyla oradaki çalışmalar, bizim açımızdan da son derece takip edilmesi gereken işler. Teke Yöresi'nde bulunan çok zengin ezgilerin, geleneklerin, türkülerin, yöresel çalgıların yüzyıllardır aktarıldığı bir kültür şehri." ifadelerini kullandı.

        Bilgihan, Burdur Devlet Hastanesinde kurulması planlanan kemoterapi ünitesinin yakın zamanda hizmete gireceğine değindi.

        Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Saklıkent, Salda ve Davraz kayak merkezleri karla kaplandı
        Saklıkent, Salda ve Davraz kayak merkezleri karla kaplandı
        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı
        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı
        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü yandı
        Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü yandı
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü