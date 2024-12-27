Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler karlı ormanda görüntülendi

        Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler karlı ormanda görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken görüntülendi.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından Yeşilova ilçesindeki ormanlık alanda besin arayan iki kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kayda alındı.

        Karla kaplı ormandan çıkan geyiklerden biri, güzel görüntü oluşturdu. Görüntüler, DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Burdur Valiliği de sosyal medya hesaplarından bölgede görev yapan jandarma ekibinin karşılaştığı kızıl geyiğin görselini paylaştı.

        DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 23 kızıl geyik salınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Burdur'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Burdur'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Burdur'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
        Burdur'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
        Salda Gölü çevresine bırakılan kızılgeyikler karlı ortamda görüntülendi
        Salda Gölü çevresine bırakılan kızılgeyikler karlı ortamda görüntülendi
        Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler karlı ortamda görüntülendi
        Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler karlı ortamda görüntülendi
        Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü
        Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü
        Yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği beslediler
        Yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği beslediler