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        Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yansıdı

        Burdur'da görülen nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:23
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        Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yansıdı
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        Burdur'da görülen nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karakulakların Anadolu yaban hayatının önemli türlerinden biri olduğu belirtildi.

        DKMP ekiplerince yürütülen fotokapan çalışmalarında tespit edilen bu kedi türünün tehdit altındaki yaşam alanlarında var olma savaşı verdiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'de nesli tehlike altında olan türler arasında. Anadolu yaban hayatının gizli kalmış yüzlerinden biri olan karakulak, Türkiye'nin yalnızca güneybatısında görülüyor." ifadesi kullanıldı.

        Muğla, Antalya ve Burdur'da "Ormanın Sırrı Karakulak" adında belgeselin de çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu özel türün korunması konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce çalışmalar yürütülüyor ancak bu konuda herkesin duyarlı olması son derece önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan doğayı ve özellikle de karakulak türünü koruma konusunda hassas olmalarını bekliyoruz. Bu türe zarar verenler olursa müdürlüğümüze haber vermelerini rica ediyoruz."

        Açıklama ile Burdur'da görülen karakulakların fotokapanlara yansıyan görüntüleri de paylaşıldı.

        - Popülasyonu 2 bin 500-3 bin civarında

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, AA muhabirine, karakulakların ekosistemin dengesi ve besin zinciri açısından önemli tür olduğunu belirtti.

        Türkiye'deki popülasyonunun 2 bin 500-3 bin civarında olduğunu aktaran İlemin, şu bilgileri paylaştı:

        "Karakulağın, bulunduğu ekosistemde bıldırcın, keklik, orman fareleri ve yaban domuzu yavrularıyla beslendiğini biliyoruz. Yaban domuzlarının sayısını kontrol altında tutan önemli canlı türü. Karakulak ve vaşak gibi türlerin öldürülmesi veya avlanması durumunda 600 bin lira ceza tazminat bedeli var. Ülkemiz ekosistemi için böylesine değerli ve nadir görülen önemli kedi türümüzün korunması için bu tazminat bedellerinin daha da artırılması, ceza tutarlarının tahsil edilmesi ve bunla ilgili hapis cezalarının da getirilmesi gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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