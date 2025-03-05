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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:06
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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95. yılını kutladı.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, FETÖ terör örgütüne yönelik 6 ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik 1 operasyon düzenlendiğini anlatan Bilgihan, asayiş olayları kapsamında yapılan faaliyetlerde, şubatta kişilere karşı 192 olay meydana geldiğini, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1 azalma olduğunu belirtti.

        Bilgihan, şubatta mal varlığına karşı 38 olay meydana geldiğini, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında 2024 yılı şubat ayına oranla yüzde 50 azalma, yağma gasp olaylarında 2024 yılı şubat ayına oranla yüzde 100 azalma olduğu bilgisini paylaştı.

        Uyuşturucu imal, ticaret ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'unun tutuklandığını belirten Bilgihan, şunları kaydetti:

        "Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, terör suçları kapsamında 7, asayiş suçları kapsamında 5, siber suçlar kapsamında 11 olmak üzere toplam 23 hesabın yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Ödeme ve Yasadışı Bahis ile Çevrimiçi Çocuk İstismarı suçları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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