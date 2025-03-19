GÜNCELLEME - Burdur'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, fabrika çevresinde bulunan hayvanlar kurtarıldı.
Yangına kaynak makinesinin neden olduğu iddia edildi.
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