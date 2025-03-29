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        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı

        Burdur'da Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 879 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:28
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        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
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        Burdur'da Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin 879 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, önce Burdur Şehitliği'ni ardından Polis Kışla uygulama noktasını ziyaret etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bilgihan, il genelinde trafik, güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, bayram tatili boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığında toplam 4 bin 879 personelin görevinin başında olacağını söyledi.

        Sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Bilgihan, "Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor: Ölümlü trafik kazalarında özellikle aşırı hız, şerit değiştirme, şerit ihlali, geçiş üstünlüğü ya da bu tarzdaki hatalı sollamalar mutlak surette yol güvenliğini tehlike altına aldığı gibi can güvenliğini de riske etmekte. O yüzden lütfen bu kurallarımıza uyalım. Hep birlikte 'Yolun sonu bayram olsun.' diyoruz." şeklinde konuştu.

        Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle de sohbet eden Vali Bilgihan, hem sürücülerin hem de personelin bayramını kutladı.

        Bilgihan'a, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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