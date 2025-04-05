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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, sokak hayvanlarının toplumun ciddi bir sorunu olduğunu belirterek, meseleyi kökünden çözmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:17
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, sokak hayvanlarının toplumun ciddi bir sorunu olduğunu belirterek, meseleyi kökünden çözmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

        Karaoğlu, Burdur Valiliği'nde düzenlenen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili toplantıya katıldı.

        Toplantının ardından Burdur İl Özel İdaresince oluşturulacak sahipsiz hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı bölgesini ziyaret eden Karaloğlu, burada gazetecilere, sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite ederek aşılama ve sahiplenme işlemi yapılacağını kaydetti.

        Karaloğlu, sahiplenilmeyen hayvanların oluşturulacak doğal yaşam alanında hayatlarına devam edeceğine belirterek, "Sahipsiz sokak hayvanları toplanıp rehabilitasyon sürecinden geçtikten sonra burada yaşamlarına devam edecekler. Sokak hayvanları toplumun ciddi bir sorunu bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz ve bunun için gayret ediyoruz." dedi.

        Valilikler, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaloğlu, bu kapsamda yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini ifade etti.

        Karaloğlu, yürütülen çalışmalarda gördükleri iyi örnekleri gittikleri yerlerde anlattıklarını, örnek gösterdiklerine işaret ederek, "Burdur'da da mesafe alınmış. Ben, Valimize, Belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Burdur'un bir şansı çok güçlü bir veterinerlik fakültemiz var. İnşallah el birliği ile toplumun bu sorununu çözmüş olacağız." diye konuştu.

        Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Karaoğlu'na, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve bazı kurumların müdürleri de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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