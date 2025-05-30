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        Burdur'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

        Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:54
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        Burdur'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
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        Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ali Y. (27) idaresindeki 07 BKB 868 plakalı motosiklet, Özgür Mahallesi halk pazarında, Mertcan A. yönetimindeki 15 ADD 459 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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