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        Bucak Kaymakamı Bayram Gale ilçeye veda etti

        Burdur'un Bucak ilçesinde görev süresi tamamlanan Kaymakam Bayram Gale, ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:04
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        Bucak Kaymakamı Bayram Gale ilçeye veda etti
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        Burdur'un Bucak ilçesinde görev süresi tamamlanan Kaymakam Bayram Gale, ilçeden ayrıldı.

        İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle Konya Vali Yardımcılığı görevine atanan Bayram Gale için Kaymakamlık binası önünde veda programı düzenlendi.

        Gale, burada yaptığı konuşmada, Bucaklılara teşekkür ederek, "Amacımız, devlet ve vatandaş kaynaşmasını en üst seviyede gerçekleştirmek. Hep birlikte başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Bucak'ın kalkınması adına yapılan çalışmalarda olumlu neticeler alındı." dedi.

        Programın ardından, ilçe protokolüyle vedalaşan Gale, Bucak'tan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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