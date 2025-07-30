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        Bucak Kaymakamı Kuruca, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:46
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        Bucak Kaymakamı Kuruca, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
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        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.

        Kuruca, spina bifida ve hidrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

        Kuruca, hastane başhekimi Tanzer Gökkara’dan hizmetler ve ilçenin sağlık altyapısı hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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