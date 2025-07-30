Bucak Kaymakamı Kuruca, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.
Kuruca, spina bifida ve hidrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.
Kuruca, hastane başhekimi Tanzer Gökkara’dan hizmetler ve ilçenin sağlık altyapısı hakkında bilgi aldı.
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