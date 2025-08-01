Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:55 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Erdem Ş. (39) idaresindeki 67 AEP 048 plakalı panelvan, Burdur-Isparta kara yolu Gökçebağ köyünde akaryakıt istasyonundan çıkmak için bekleyen Erdal B. (46) yönetimindeki 34 FZF 019 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Derya B. (41), Ahmet B. (20) ve Ecrin B. (16) ile panelvandaki Caner Ç. (31) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi
        Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi
        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
        Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bucak'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Bucak'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Bucak Kaymakamı Kuruca, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
        Bucak Kaymakamı Kuruca, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
        Burdur'da tarihi konakta bağımlılıkla mücadele ediliyor
        Burdur'da tarihi konakta bağımlılıkla mücadele ediliyor