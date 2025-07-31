Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Yapılan aramalarda 97 bin 680 dolu makaron, 50 kilogram sarmalık tütün, 100 sigara kağıdı, 391 sikke, 41 obje, 13 yüzük, mühür, heykel, 2 dedektör, 16 muhtelif kazı malzemesi, 1 kilogram amonyumnitrat, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 212 mühimmat, 5 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 11 sentetik ecza, hassas terazi, 16 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temmuz ayında kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik 19 operasyon gerçekleştirildi.

Burdur'da bu ay uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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