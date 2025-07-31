Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi

Operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları mirasının korunmasına yönelik operasyon yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

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