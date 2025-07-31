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        Bucak'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:16
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        Bucak'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Belören Köyü'nde Nejdet Erzurum'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan, yangına maruz kalan kedi yavrusu Bucak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilerek, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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