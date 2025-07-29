Burdur'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, 29 Temmuz'da Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada sürücüler, traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Özdemir ile hafif ticari araçtaki Şule K. (28), Meryem K. (8) ve Esma K. (6) yaralanmıştı.

Merkez Cami Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Yaşar Özdemir (58), tedavi gördüğü Gölhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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