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        Burdur'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:01
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        Burdur'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Cami Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Yaşar Özdemir (58), tedavi gördüğü Gölhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, 29 Temmuz'da Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada sürücüler, traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Özdemir ile hafif ticari araçtaki Şule K. (28), Meryem K. (8) ve Esma K. (6) yaralanmıştı.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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