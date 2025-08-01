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        6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        BURDUR'da otomobille minibüsün çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:40
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        6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        BURDUR'da otomobille minibüsün çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez Gökçebağ köyü yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada; akaryakıt aldıktan sonra ana yola çıkmak için bekleyen Erdal B. yönetimindeki 34 FZF 019 plakalı otomobil ile Erdem Ş. yönetimindeki 67 AEP 048 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Derya B., Ecrin B., Ahmet B. ve Caner Ç. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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