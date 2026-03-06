Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur gelişinin 96. yıl dönümü kentte yürüyüş ve törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur gelişinin 96. yıl dönümü kentte yürüyüş ve törenle kutlandı.


        Burdur Valiliğince düzenlenen program, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Meydanda üniversite ve ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Programda bir lise öğrencisi, Türk bayrağını Vali Tülay Baydar Bilgihan'a takdim etti.

        Vali Bilgihan törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü aynı heyecan ve vefa duygusuyla andıklarını söyledi.

        6 Mart'ın Burdur'un Cumhuriyet'e yürekten bağlanışının simgesi olduğunu belirten Bilgihan, "O gün bu şehir Ata'sını bağrına basarken, aslında istikbalini kuran iradeyi selamlıyordu. Burdur halkı Cumhuriyet'e olan bağlılığını o gün coşkuyla göstermiştir." dedi.

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise bu anlamlı günün yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını, Cumhuriyet'in kurucusunun milletiyle kurduğu güçlü gönül bağının en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Motosikletiyle kaza yapan Goncagül öldü (2)
        Motosikletiyle kaza yapan Goncagül öldü (2)
        Burdur'da genç sürücünün ölüme gittiği kaza kamerada
        Burdur'da genç sürücünün ölüme gittiği kaza kamerada
        Motosikletiyle kaza yapan Goncagül öldü
        Motosikletiyle kaza yapan Goncagül öldü
        Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sürücüsü kalp kri...
        Direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sürücüsü kalp kri...