        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:09
        Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        M.E. idaresindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki kavşakta Goncagül Kara yönetimindeki 42 AAR 33 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kara, kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

