Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kapalı pazar yerinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Hazar G. ve Kenan O. tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
19 Mart'ta Kapalı pazar yerinde Fırat G. (43), Hazar G. (18) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet O. (34), Sinan O. (20), İnan O. (20) ve Kenan O. (20) arasında tartışma çıkmış, Kavgaya dönüşen olayda, Fırat G, Hazar G. bıçakla, Sinan O, İnan O. ve Kenan O. darp sonucu yaralanmıştı.
