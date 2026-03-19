Burdur'da Karacören ve Onaç Barajlarının su seviyesi arttı
Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Karacaören ve Onaç Barajı'nda su seviyesi arttı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün verilerine göre, Karacaören 1 Barajı 590 bin 600 metreküp su miktarıyla, yüzde 55 doluluk oranına ulaştı.
Onaç Barajı ise 4 bin 700 metreküp su miktarıyla yüzde 39 doluluk oranına ulaştı.
Geçtiğimiz yıl Karacaören 1 Barajı’nda 462 bin 368 metreküp su miktarıyla, doluluk oranı yüzde 37, Onaç Barajı'nda ise 2 bin 419 metreküp su miktarıyla, doluluk oranı yüzde 14 olarak kaydedilmişti.
