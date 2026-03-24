        Burdur'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı

        Burdur'un Bucak ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanmaya başladı.

        Giriş: 24.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği mantarı, yağış durumuna bağlı olarak mart, nisan ve mayıs aylarında toplanıyor.

        Mantar tutkunları, kuzugöbeği sezonunda günlerini dağlarda mantar arayarak geçiriyor.

        Özellikle orman köylüsünün önemli geçim kaynaklarından biri olan kuzugöbeği mantarı, deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda görülmeye başlıyor ve mart-haziran döneminde 1600 metre rakıma kadar yetişebiliyor.

        Taze olarak tüketilebilen kuzugöbeği mantarı, kurutularak da saklanabiliyor.

        Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, yağışlarla birlikte gün yüzüne çıkan kuzugöbeği mantarının bölgede daha çok Katran Dağı, Sazak ve özellikle Aziziye mevkisinde daha çok bulunduğunu söyledi.

        Kuzugöbeği sezonunda hobi olarak dağları gezdiğini belirten Kızıl, "Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

