Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur Bucak'ta barınaktaki "köpek ölümleri" iddiası hakkında soruşturma başlatıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren barınaktaki "köpek ölümleri" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 22:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bazı köpeklerin öldüğü ve boyun kısımlarında yaralarının olduğu iddia edilen görüntüler, hayvanseverlerden oluşan bir grup tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan üzüntü verici görüntü ve iddialara ilişkin olarak, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemler titizlikle uygulanacaktır. Hayvanların sağlığı ve refahı öncelikli olup, süreç ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.


        Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


        "Olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sorumlu personel hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında, soruşturmanın sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgili birimdeki görevli personel görevlerinden alınmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Nişanlı çift kazada can verdi
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!

        Benzer Haberler

