Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Burdur'da çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yabancı uyruklu M.G. (19) ve M.M. (24) yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle H.D. (17) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. bıçakla M.G. ve M.M'yi yaraladı.
H.D, Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü polis ekibine olayı anlatarak teslim oldu.
Yaralılar ise sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
