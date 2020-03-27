Kış ortası kuş sayımı görüntüleri paylaşıldı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Kış Ortası Kuş Sayımı (KOSK) sırasında çekilen görüntüler, paylaşıldı. Yapılan çalışma kapsamında, 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince, su kuşu sayımları bu yıl da Ocak ayı ortalarında, Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir´deki 18 sulak alanda zorlayıcı hava koşullarına rağmen 49 katılımcıyla gerçekleştirildi. Çekimler sonrası paylaşılan görüntülerde, ekiplerin Beyşehir Gölü, Yazır Gölü, Gölhisar Gölü, Avlan Gölü ve Beymelek Lagününde yaptıkları sayım çalışmalarından detaylar yer aldı. Videoya ayrıca Gölhisar Gölü'ndeki seyir alanına gelen vatandaşların neden olduğu görüntü kirliliği ve ekiplerin tepkisi de yansıdı.

Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir´de gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımları, 18 sulak alanda gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-27 11:20:24



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