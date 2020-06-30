Mahallelinin mazotundan, av tüfeğine kadar çalan şüpheli tutuklandı

Burdur'da aynı gün 2 farklı ilçede birçok kişinin kepçe ve kamyonundan mazotunu, jeneratörünü, oto teybini, av tüfeğini, aküsünü ve su motorunu çalan şüpheli, JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yusufça Beldesi'nde 25 Haziran Çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında iki ayrı bahçeden 2 adet su motoru çalınırken, aynı gün Sorkun köyü'nden de A.Ş.'nin 1 adet jeneratörü, 20 litre mazotu, M.K.'nın kepçe iş makinesinden 100 litre mazotu, 1 adet oto teybi, F.A.'nın kamyonundan 200 litre mazotu, Ü.E.'nin de 1 adet av tüfeği çalındı. Yine aynı gün gece saatlerinde Karamanlı ilçesinde 250 litre mazot ve 6 adet akü çalındı.

Şikayet üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Suç Araştırma Timi) Kısım Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin H.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 26 Haziran Perşembe günü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Merkez Sanayi Sitesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklanarak ceza evine konuldu.

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