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Spor sonrası kalp krizi geçiren Afgan genç öldü

DHA

Spor sonrası kalp krizi geçiren Afgan genç öldü


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da spor yaptıktan sonra rahatsızlanan Afganistan uyruklu Soleiman Sarawrı (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sarawrı'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. 
Merkez Konak Mahallesi'nde 4 yıldır mülteci olarak yaşayan Soleiman Sarawrı, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki bir spor salonuna gitti. Salondan sonra evine gelen Sarawrı, arkadaşlarına sırtının ağrıdığını söyledi. Bir süre sonra kusmaya başlayan Sarawrı, saat 01.00 sıralarında yürüyerek Burdur Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinde tedavisi devam ederken fenalaşan Sarawrı, yaşamını yitirdi. Soleiman Sarawrı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Sarawrı'nın ev arkadaşı Abdulkadir Hüseyni, "Dün akşam spor salonundan çıktıktan sonra eve gelip yemek yedik. Soleiman bizimle yemek yemedi, 'ben tokum' dedi. 'Sırtım ağrıyor' dedi. Sırtına masaj yaptık. Daha sonra kusmaya başlayınca hastaneye getirdik. Hastanede serum bağlandı. Nefes alması zorlaşıp vefat etti" dedi.
Soleiman Sarawrı'nın cenazesi, İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerinin ardından Afganistan'a gönderilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-25 12:32:28

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