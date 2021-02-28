Yeşilova’nın Çardak köyü karantinaya alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Yeşilova ilçesinde Çardak Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi. Yeşilova Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Çardak Köyünde Covid19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Çardak Köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 28/02/2021 tarih ve 07 sayılı İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı ile Çardak köyü karantina altına alınmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.