Burdur’da kaybolan 10 yaşındaki Kerim hastanede tedavi altında Küçük Kerim, dere kenarındaki su ile hayatta kalmış “Allah’tan ümidimizi kesmedik”

Burdur’da kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney, bulunmasının ardından Gölhisar Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Burdur’un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan ve 46 saat sonra kaybolduğu alana 5 kilometre mesafede sağ olarak bulunan 10 yaşındaki Kerim Can Güney, Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Asmabağ köyünde dere kenarında bulunan ve deredeki su ile hayatta kalmayı başardığı öğrenilen Kerim Can Güney’in vücudunda su kaybı olduğu ve sıvı takviyesi yapıldığı bildirildi.

Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Öztürk, Kerim Can Güney’in doğa ortamında kaldığı için sıvı kaybı olduğunu ve sağlık durumun iyi olduğunu söyledi. Öztürk, “Hastamızı acil serviste karşıladık. 48 saat doğa ortamında bulunmuş. Genel durumu geldiğinde iyiydi. Biraz sıvı kaybı bulguları vardı. Sıvı replesman tedavisi uyguladık. Şuan genel durumu iyi. Yarın tahlilleri tekrar edeceğiz. Duruma göre yarın taburcu edebiliriz” dedi.

Kaybolduğu günden bu yana aileye destek verdiğini ifade eden Kerim Can’ın yakını Minüre Ertekin ise Kerim Can’ın bulunacağından asla ümitlerini kesmediğini belirtti. Minüre Ertekin, “Kerim Can kaybolalı 3 gün oldu. Çok şükür ümidimizi kesmedik. Jandarma, polisler çok arama yaptı. Bulacağımzıdan emindik. Bulduğumuzda da sağlıklıydı çok şükür. Annesi babası çok telaşlıydı. Onlar da çok sevinçliler. Dirmil halkına çok teşekkür ediyoruz hepsi ayaklandı. Kerim Can bir derenin kenarında bulundu. Baya bir yürümüş. Bulunduğunda su isteği vardı başka bir şey yoktu. Bu şekilde bulduğumuza şükürler olsun. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu

