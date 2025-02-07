Burdur'da traktörden düşen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermekle suçlanan zanlı tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörden düşüp ölen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Karapınar köyünde Bahri S'nin (29) devrilen motosiklet kazasında öldüğü iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden kişinin bulunduğu yer ile motosikletin durduğu yer arasında tutarsızlık olduğunu belirleyen ekipler, köydeki kameralarda inceleme yaptı.

Ekipler, Bahri S'nin kazadan kısa bir süre önce H.Ö'nün kullandığı traktörle köyden çıktığını belirlerken, H.Ö'nün de önce köy muhtarı olan kardeşini daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yalan beyanda bulunduğunu tespit etti.

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Ö (47) ve S.Ö (42) ile F.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. ve R.K. savcılıktan salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan traktör sürücüsü H.Ö. "Taksirle ölüme neden olma ve suç delillerini gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklanırken köy muhtarı kardeşi S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 3 Şubat'ta Bahri S. (29) idaresindeki 20 D 4728 plakalı motosikletin Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği iddia edilmiş, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri S. hayatını kaybetmişti.