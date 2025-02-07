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        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor

        Burdur'da, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesiyle öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:52
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        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor
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        Burdur'da, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesiyle öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kentte 2016'dan beri 3 bin 500 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı.

        2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise 7 bin 250 öğrenci ve 178 veliye ilk yardım semineri verildi.

        - "Öğretmenlerimiz birçok öğrencinin hayatını kurtardı"

        Burdur İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akboğa, AA muhabirine, ilk yardım eğitimleriyle öğretmenlerin okulda öğrencilere daha güvenli bir ortam sağladığını söyledi.

        İl genelinde öğretmenlerin yüzde 80'inin eğitim aldığını ve bütün öğretmenlere ilk yardım eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Akboğa, "Okullarımızda en çok karşımıza çıkan olaylardan biri solunum yolu tıkanmaları. Çocuklarımız yedikleri yiyecekleri ayaküstü veya birbirleriyle şaka yaparken yiyor bu nedenle solunum yolu tıkanmaları aniden ortaya çıkabiliyor." dedi.

        Akboğa, öğretmenlerin okullarda bu durumlara müdahale ederek birçok öğrencinin hayatını kurtardığını ifade etti.

        İlk yardım eğitmeni Melahat Akboğa ise öğretmenlerin sahadaki kahramanlar olduğunu vurgulayarak, "Biz aktarıyoruz onlar uyguluyor ve başarılı oluyorlar." diye konuştu.

        Eğitime katılan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Leyla Taşdemir de solunum yolu tıkanmalarında Heimlich manevrasını uyguladıklarını kaydetti.

        Eğitime katılan öğretmen Fahri Tanrıverdi de üç yılda bir unutmamak için aldıkları eğitimi tekrarladıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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