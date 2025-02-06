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        Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı

        BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin eski belediye başkanı Canan Atasoy'a 'Zincirleme basit zimmet' suçundan yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:55
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        Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı
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        BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin eski belediye başkanı Canan Atasoy'a ‘Zincirleme basit zimmet’ suçundan yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası Canan Atasoy tutuklandı.

        Kızılkaya beldesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve gelen İlkay Güngör'ün talebi üzerine Sayıştay, belediyenin hesaplarında denetledi. İnceleme sonrası 2004- 2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Canan Atasoy hakkında ‘Zimmet’ suçundan 2021 yılında dava açıldı. Canan Atasoy ve 15 sanık hakkında Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada son sözü sorulan Canan Atasoy, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hakkımdaki iddialar siyasi saiklerle ortaya atılmıştır. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yeni belediye başkanı siyasi saiklerle evrakları yok etmiş. Belediye personelleri ve vatandaşlara hakkımda şikayette bulunmaları için telkinde bulunmuştur" dedi. Mahkeme heyeti, Atasoy’u 'Zincirleme basit zimmet' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Atasoy, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

        Aynı davada tutuksuz sanıklar G.K., İ.C., L.O., İ.U., M.S., N.A., S.Ö., S.G., Ü.Ö., Y.Ç., M.İ., H.İ.Ö. hakkında ‘Basit zimmet’, ‘Basit zimmet suçuna yardım etmek’, ‘Zincirleme basit zimmet’, ‘Zincirleme basit zimmet suçuna yardım etmek’ suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, Ü.D., M.G. ve A.B.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Canan Atasoy dışındaki sanıklarla ilgili herhangi bir tutuklama işlemi uygulanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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