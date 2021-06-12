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Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti

DHA

Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)ANTALYA'da, primer pulmoner hipertansiyon nedeniyle doktorların 3 ay ömür biçtiği Gülsüm Hira Sudan (3), düğüne katılacak ailesiyle dün gittiği Burdur'un Bucak ilçesinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülsüm Hira'nın beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat'ta gözyaşlarıyla toprağa verilen Gülsüm Hira'nın düğünde annesiyle dans ettiği anlar, kameraya yansıdı. 
Antalya Kepez'de yaşayan Huriye-Sinan Sudan çifti, 2'nci çocukları Gülsüm Hira'yı büyüme geriliği ile el ve ayaklarındaki şişlikler nedeniyle 2019 yılında hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucu küçük kızın böbreklerinde sızıntı olduğu söylendi. Vücudunda morluklar bulunan minik kızın hipertansiyon hastası olduğu ortaya çıktı. Gülsüm Hira, Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde küçük kıza akciğer damarlarında kalınlaşma ve buna bağlı kalpte genişlemeye neden olan 'primer pulmoner hipertansiyon' teşhisi koyuldu. Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerektiği belirlendi.
DOKTORLAR 3 AY ÖMÜR BİÇTİ
İlaç tedavisi uygulanan ve yaşıtından akciğer nakli yapılması zorunlu olan Gülsüm Hira'nın ailesi, Türkiye'de daha önce bu yaşta hastaya nakil yapılmadığı için kızlarını tedavi amacıyla yurt dışına götürmek istedi. Doktorlar ise küçük Gülsüm Hira'ya 3 ay ömür biçti.
Gülsüm Hira'yı nakil olması için yurt dışına götürmeye çalışan ve yardım bekleyen Sinan Sudan ve eşi, 2 çocuğuyla Burdur Bucak'ta yaşayan yeğenlerinin düğününe gitti. Düğünden sonra fenalaşan Gülsüm Hira'yı, ailesi Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. 
'FAZLA BİR ŞEY KALMAMIŞ RAHAT ETTİR, DEDİLER'
Bucak Devlet Hastanesi önünde umutla kızından gelecek iyi haberi beklerken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) muhabirine konuşan Sinan Sudan, "1,52 yıldır tedavi görüyordu. Akciğer nakli yapılması gerektiğini söylediler. Ankara'ya, İstanbul'a doktorlara gittim. Burada yapılmadığını söylediler. En son gittiğimizde de yaşının küçük olduğunu, '8-9 yaşına kadar yaşarsa nakil sırasına alırız, o şekilde nakil yaparız' denildi. 'Çocuğun 3-4 ay ömrü kalmış, fazla bir şey kalmamış rahat ettir' denildi. Çocuğumun tedavisi Türkiye'de yüzde 0 ama dünyada yüzde 1 de olsa şansı var. Burada ablamın düğünü vardı. Çocuğum oynamayı seviyordu, 'İçimde kalmasın, ölürse içimde kalmasın, düğüne götüreyim' dedim. Sonra içime doğdu, ağlamaya başladım. Düğün bitti eve geldik, bir anda fenalaştı. Buraya geldik. Benim çocuğum organ nakli bekliyordu, ölmesini bekliyoruz. Organlarıyla yaşayacak başka bebek varsa yaşasın. Çocuğun organı çocuğa naklediliyor. Benim akciğerimi söksünler, ona taksınlar ama olmuyor. Türkiye'de organ naklinde vatandaşlar duyarsız. Vatandaşlar organlarını bağışlasın" diye konuştu.
ACI HABERİ HASTANE ÖNÜNDE ALDI
Baba Sinan Sudan, hastane önünde beklerken, Gülsüm Hira'nın beyin ölümünün gerçekleştiği haberini aldı. Gözyaşlarına boğulan Sudan, "Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Organlarını bağışlamak istiyorum, başka çocuklar da ölmesin. Bebekler ölmesin" dedi.
Ailesi sabaha karşı Gülsüm Hira'nın cenazesini teslim aldı. Antalya Manavgat'a bağlı Ballıbucak Mahallesi'ne götürülen Gülsüm Hira, bugün öğle saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Gülsüm Hira'nın Burdur'daki düğünde annesiyle dans ettiği son anları ise kameraya yansıdı. 
Öte yandan Gülsüm Hira'nın organlarının bağışlanamadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-06-12 16:47:29

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