Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

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Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, BurdurAntalya karayolu NATO ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 34 JD 059 plakalı otomobil, İbrahim T. yönetimindeki 15 AK 525 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet U. ve yanında ismi belirlenemeyen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü kazayı yara almadan kurtulurken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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